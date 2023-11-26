كييف تتعرّض لأكبر هجوم.. حرب المسيّرات تشتد بين روسيا وأوكرانيا

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في آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال عمدة موسكو، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شنته أوكرانيا بواسطة طائرات مسيّرة حلقت باتجاه العاصمة. وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.وتعرضت العاصمة الأوكرانية، أمس السبت، لما وصفه مسؤولون بأنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الحرب، والذي أدى إلى إصابة خمسة أشخاص. واستيقظ السكان فجراً على دوي الدفاعات الجوية والانفجارات.وبدأ الهجوم بضرب مناطق مختلفة في كييف في الساعات الأولى من صباح السبت، مع توالي المزيد من الضربات مع شروق الشمس. واستمرت الإنذارات من الغارات الجوية ست ساعات في المجمل.وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن خلال الأسبوع شنت روسيا 911 هجوما في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل 19 أوكرانيا وإصابة 84.وأضاف في منشور على تطبيق "تليغرام": "كثف العدو هجماته محاولا تدمير أوكرانيا والأوكرانيين. إنه يفعل ذلك عن عمد، مثلما فعل قبل 90 عاما عندما قتلت روسيا الملايين من أسلافنا".وأعلن سلاح الجو الأوكراني في البداية إسقاط 71 من أصل 75 طائرة مسيرة، لكنه عدل بعد ذلك عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى 74. وقال المتحدث باسم سلاح الجو عبر التلفزيون إن 66 من تلك الطائرات أسقطت في أجواء كييف والمنطقة المحيطة بها.وأشاد قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك بفاعلية وحدات "النيران المتنقلة"، وهي عادة شاحنات صغيرة سريعة مزودة بمدافع آلية أو مضادة للدروع مثبتة على سطحها. وقال إن هذه الوحدات أسقطت ما يقرب من 40% من الطائرات المسيرة.وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على "تليغرام" إن الهجوم أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من بينهم طفلة عمرها 11 عاما، كما ألحق أضرارا بمبانٍ في مناطق في أنحاء المدينة.وأضاف أن شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها تسببت في اشتعال حريق في حضانة أطفال.(العربية)