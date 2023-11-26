هز مباني العاصمة.. زلزال قوي يضرب تايوان

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اليوم الأحد هز زلزال مباني العاصمة التايوانية تايبيه، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار.وقال المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان إن مركز الزلزال في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الزلزال بلغت شدته 5.4 درجة وقع قبالة الساحل الشرق لتايوان اليوم، وهز مباني العاصمة تايبيه لفترة وجزيرة، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.وأضاف المكتب أن مركز الزلزال في البحر قبالة مقاطعة هوالين التايوانية على عمق 22.4 كيلومتر.(العربية)