"الهدنة في غزة كشفت حجم المأساة".. هذا ما أعلنته الأونروا

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بعد إقرار الهدنة بين إسرائيل وحماس، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ صباح يوم الجمعة الماضي، كشف الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، كاظم أبو خلف، عن الوضع الإنساني والصحي الراهن في قطاع غزة، مشيراً إلى الحاجة لإدخال قرابة 700 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.5 مليون مواطن.وقال "أبو خلف" في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الوضع الإنساني صعب للغاية في قطاع غزة، والهدنة الإنسانية الحالية كشفت لنا حجم المأساة".وأوضح أن فرق الأونروا تمكنت من الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية، بعدما حالت الاشتباكات الدامية التي استمرت 48 يوماً دون تواجد فرق الوكالة، حيث أجبروا على النزوح إلى الجنوب.وتنص الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، وإدخال شحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر.حجم الدماروحدد الناطق باسم الأونروا، تفاصيل الوضع بعد تطبيق الهدنة الإنسانية، في عدد من النقاط قائلا: "رأينا بأعيننا حجم الدمار الذي كنا نسمع عنه، والحقيقة أن الأوضاع صعبة للغاية."وتابع: "مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، بدأ عدد أكبر من الشاحنات المحملة بالمساعدات من الدخول من معبر رفح، لكنه لا يزال غير كافيا خاصة إذا ما علمنا أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة قرابة 500 شاحنة في اليوم."وأضاف: "الناس في قطاع غزة تحتاج كل شيء، سواء أغذية أو بطانيات للتدفئة أو وقود وغاز للطهي، وهذه الأشياء بدأت تدخل بشكل أكبر بعد الهدنة لكنها رغم ذلك لا تزال غير كافية."وشدد على ان الوضع في قطاع غزة "مأساوي"، مشيرا إلى ان الهدنة كشفت الوضع للجميع، كما أن خروج المستشفيات عن الخدمة واحداً تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات، وهناك حاجة ماسة لمياه الشرب النظيفة والبطانيات والمراتب والأغذية، والأدوية، والمضادات الحيوية، والأمصال.(سكاي نيوز)