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ما هي الأسلحة المُحرمة دولياً التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 10:00
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خلال حربه على قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي العديد من الأسلحة المُحرمة دولياً لقصف التجمعات السكنية وقتل الأطفال والمدنيين في القطاع الفلسطيني المُحاصر.
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فما هي تلك الأسلحة؟ وماذا تقول المعلومات عنها؟
1- قنابل جدام الذكية:
- هي قنابل أميركية متطورة
- تصنف ضمن القنابل الهجومية ذات التدمير العالي
- يصل مداها إلى 28 كيلومتراً ويتم التحكم بها عبر الأقمار الإصطناعية
2- القنابل الفراغية:
- يقارب الأثر التدميري الناتج عنها القنابل النووية ذات العيار المصغر
- تعتبر أشد الأسلحة تدميراً على السكان والبنية التحتية
3- القنابل الغبية:
- هي قنابل غير موجهة استخدمها الجيش الإسرائيلي لقصف غزة وخصوصاً طراز "MK48" منها
4- قنابل الفوسفور الأبيض:
- تستخدمها إسرائيل في الأساس لإخفاء تحركات قواتها على الأرض نظراً لما تنتجه من كميات دخان كبيرة
- يتسع أثرها الحارق على مساحات واسعة ويكثر استخدامها ليلاً داخل غزة
5- القنابل العنقودية:
- وهي إحدى أسلحة التدمير الشامل
- تحتوي الواحدة منها على عشرات القنيبلات المصغرة لذلك تتسبب في إيقاع العديد من الضحايا
- استخدمتها إسرائيل منذ اليوم الأول لحربها ضد غزة
 
(الخليج أونلاين)
 
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