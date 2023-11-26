ما هي الأسلحة المُحرمة دولياً التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة؟

خلال حربه على قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي العديد من الأسلحة المُحرمة دولياً لقصف التجمعات السكنية وقتل الأطفال والمدنيين في القطاع الفلسطيني المُحاصر.

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فما هي تلك الأسلحة؟ وماذا تقول المعلومات عنها؟

1- قنابل جدام الذكية:

- هي قنابل أميركية متطورة

- تصنف ضمن القنابل الهجومية ذات التدمير العالي

- يصل مداها إلى 28 كيلومتراً ويتم التحكم بها عبر الأقمار الإصطناعية

2- القنابل الفراغية:

- يقارب الأثر التدميري الناتج عنها القنابل النووية ذات العيار المصغر

- تعتبر أشد الأسلحة تدميراً على السكان والبنية التحتية

3- القنابل الغبية:

- هي قنابل غير موجهة استخدمها الجيش الإسرائيلي لقصف غزة وخصوصاً طراز "MK48" منها

4- قنابل الفوسفور الأبيض:

- تستخدمها إسرائيل في الأساس لإخفاء تحركات قواتها على الأرض نظراً لما تنتجه من كميات دخان كبيرة

- يتسع أثرها الحارق على مساحات واسعة ويكثر استخدامها ليلاً داخل غزة

5- القنابل العنقودية:

- وهي إحدى أسلحة التدمير الشامل

- تحتوي الواحدة منها على عشرات القنيبلات المصغرة لذلك تتسبب في إيقاع العديد من الضحايا

- استخدمتها إسرائيل منذ اليوم الأول لحربها ضد غزة

(الخليج أونلاين)