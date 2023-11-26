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عربي-دولي

آخر الإحصائيات.. ماذا تقول الأرقام عن "تعداد الشعب الفلسطيني"؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 12:00
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تستمر معاناة الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال الإسرائيليّ الذي يمنعهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية، ويهدد الأمن الإنساني، ويقف حجر عثرةٍ أمام تأسيس دولة فلسطينية، وإن كانت على حدود 1967.
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وفي القائمة التالية نستعرض آخر الإحصائيات حول تعداد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج:
1- يبلغ عدد الشعب الفلسطيني 14.5 مليون نسمة وهؤلاء يقطنون في فلسطين التاريخية والشتات.
2- هناك 5.48 مليون نسمة في دولة فلسطين.
3- 3.25 مليون نسمة هو عدد سكان الضفة الغربية.
4- 2.23 مليون نسمة هو عدد سكان قطاع غزة.
5- اللاجئون: 
- 1.3 مليون لاجئ في غزة
- 914 ألف لاجئ في الضفة الغربية
- 447 ألف لاجئ في لبنان
- 2.1 مليون لاجئ في الأردن
- 500 ألف لاجئ في سوريا.
 
 
 
 
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