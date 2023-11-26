بالأرقام.. هذا هو عدد حاملي الجواز الأميركي في إسرائيل وغزة والضفة

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وجهت وزارة الخارجية الأميركية خلال الأسابيع الماضية تحذيرا لرعاياها في إسرائيل، وفي دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب تصاعد الأحداث في المنطقة.وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت عن مقتل 33 أميركيا في إسرائيل، خلال عملية حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.فما هو العدد الحقيقي لمواطني الولايات المتحدة في منطقة الصراع؟إسرائيلذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما يقدر بنحو 600 ألف أميركي كانوا في إسرائيل قبل 7 تشرين الأول، معظمهم من سكان البلاد.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن 10 أميركيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم، مضيفا أن "البعض منهم على الأقل" محتجزون لدى حركة حماس.وأصبح مواطنان أميركيان أول محتجزين أطلقتهما حماس في 20 تشرين الأول.وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي أنها ستنسق رحلات جوية مستأجرة خارج إسرائيل للمواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم، بسبب محدودية توفر الرحلات الجوية التجارية.كما رفعت وزارة الخارجية تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الشهر الماضي، وحذرت الأميركيين من "إعادة النظر في السفر" إلى البلاد.غزةقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع 400 أميركي في غزة يرغبون في المغادرة، مع ارتفاع العدد إلى حوالي 1000 مع الأخذ في الاعتبار أفراد أسرهم.وكان مسؤولون أميركيون قد قدروا في السابق أن ما بين 500 إلى 600 أميركي من أصل فلسطيني يعيشون في غزة. كما حوصرت العديد من العائلات التي سافرت إلى غزة من الولايات المتحدة في زيارات قصيرة الأمد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.الضفة الغربيةويعيش ما يقرب من 45 ألف إلى 60 ألف أميركي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول أميركي.لكن مسؤولا إسرائيليا وضع تقديرا أقل بكثير قائلا لرويترز إنه يتراوح بين 15 و20 ألفا.(سكاي نيوز)