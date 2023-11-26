في السودان.. هدوء حذر في أم درمان والقصف مستمر في الخرطوم

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يسود هدوء حذر في أجزاء واسعة من مدينة أم درمان خاصة أحياء أم درمان القديمة الواقعة مباشرة إلى الشمال من سلاح المهندسين، وذلك بعدما شهدت اشتباكات متواصلة على مدار الأيام الماضية.ورصد مراسل العربية/الحدث تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة صباح اليوم الأحد في محيط سلاح المهندسين بأم درمان قبل وأثناء مرور طائرة عمودية عسكرية كانت تطير على مستوى منخفض لم تتضح أي معلومات بشأن المهمة التي قامت بها خاصة أنها المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة عمودية بالقرب من السلاح الطبي وسلاح المهندسين منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان الماضي.وفي مدينة الخرطوم استمر دوي القصف المدفعي بين الحين والآخر على المقرات العسكرية، فيما رصد مراسل العربية/الحدث تصاعداً لأعمدة الدخان من الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش جنوب الخرطوم ومن الأحياء الغربية لمحيط المدينة الرياضية أيضاً، مع أصوات إطلاق نار متقطعة من أسلحة متوسطة.يشار إلى أن الصراع الذي تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان منتصف نيسان الماضي، أدى إلى شلّ الخدمات الأساسية في البلاد وتدمير أحياء بأكملها في العاصمة وإقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد.(العربية)