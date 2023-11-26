Advertisement

عربي-دولي

في السودان.. هدوء حذر في أم درمان والقصف مستمر في الخرطوم

Lebanon 24
26-11-2023 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1134495-638365911194572969.png
Doc-P-1134495-638365911194572969.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسود هدوء حذر في أجزاء واسعة من مدينة أم درمان خاصة أحياء أم درمان القديمة الواقعة مباشرة إلى الشمال من سلاح المهندسين، وذلك بعدما شهدت اشتباكات متواصلة على مدار الأيام الماضية.

ورصد مراسل العربية/الحدث تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة صباح اليوم الأحد في محيط سلاح المهندسين بأم درمان قبل وأثناء مرور طائرة عمودية عسكرية كانت تطير على مستوى منخفض لم تتضح أي معلومات بشأن المهمة التي قامت بها خاصة أنها المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة عمودية بالقرب من السلاح الطبي وسلاح المهندسين منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان الماضي.
Advertisement

وفي مدينة الخرطوم استمر دوي القصف المدفعي بين الحين والآخر على المقرات العسكرية، فيما رصد مراسل العربية/الحدث تصاعداً لأعمدة الدخان من الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش جنوب الخرطوم ومن الأحياء الغربية لمحيط المدينة الرياضية أيضاً، مع أصوات إطلاق نار متقطعة من أسلحة متوسطة.

يشار إلى أن الصراع الذي تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان منتصف نيسان الماضي، أدى إلى شلّ الخدمات الأساسية في البلاد وتدمير أحياء بأكملها في العاصمة وإقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:14 | 2023-11-26
04:55 | 2023-11-26
04:17 | 2023-11-26
03:57 | 2023-11-26
03:51 | 2023-11-26
03:39 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24