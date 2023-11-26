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عربي-دولي

ترامب ينتقد صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس.. هذا ما قاله

Lebanon 24
26-11-2023 | 03:39
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في تصريح جديد، انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صفقة الأسرى التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، مؤكدا على موقع تروث سوشيال Truth Social أنه لم يتم إطلاق سراح أي أميركي كجزء من الصفقة حتى الآن، لأنه ليس هناك احترام لبلدنا أو قيادتنا.
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وجاء منشور ترامب بعدما قال مسؤول أميركي إنه من غير المتوقع أن يكون المواطنون الأميركيون جزءًا من الموجة الثانية من الرهائن المفرج عنهم يوم السبت.

ومع ذلك، قال البيت الأبيض إنه لا يزال "متفائلًا" بأن يكون ثلاثة مواطنين أميركيين جزءًا من عملية إطلاق سراح الرهائن التي تم التفاوض عليها في الأيام المقبلة.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بعد ظهر الجمعة أن الولايات المتحدة لا تعرف متى سيتم إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين كرهائن، لكنه قال إن "أمله وتوقعه سيكون قريبًا".

وفي منشور منفصل، قال ترامب إن "حماس تريد الآن صفقة أفضل للأسرى... هذا لن ينتهي بشكل جيد!" وبدا أن المنشور يشير إلى التأخير في إطلاق سراح الأسرى والسجناء المتوقعين يوم السبت. وقد تم حل هذا الخلاف من خلال الوساطة، حسبما أفادت شبكة CNN سابقًا، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية.

"مباراة كرة قدم"
من جهة أخرى حضر الرئيس السابق دونالد ترامب مباراة كرة قدم أميركية في ولاية كارولينا الجنوبية أمس السبت أثناء حملته الانتخابية في الولاية الرئيسية ذات التصويت المبكر قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري العام المقبل.

وتعد مسابقة Palmetto Bowl بمثابة مباراة سنوية بين جامعة كارولينا الجنوبية وجامعة كليمسون، أكبر جامعتين في الولاية، وتقام هذا العام في عاصمة الولاية كولومبيا. وقال حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، وهو خريج جامعة كارولينا الجنوبية، والذي أيد ترامب إن الرئيس السابق لديه "دعوة دائمة" لحضور المباراة.

وشاهد ترامب المباراة من الملعب ونزل إلى الملعب بين الشوطين مع ماكماستر. ووقف الرئيس السابق لفترة وجيزة على خط الـ 50 ياردة ولوح للجمهور، وتلقى الهتافات وبعض صيحات الاستهجان.

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، الذي أيد ترامب، حاضرًا أيضًا مع الرئيس السابق.

ويعتبر ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري ويتقدم بشكل كبير على منافسيه الأساسيين في ولاية كارولينا الجنوبية، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة سي إن إن مؤخرا، والذي وجد أن حاكمة الولاية السابقة نيكي هيلي، هي أقوى منافس له ولكنها لا تزال في المرتبة الثانية بفارق كبير.(العربية)

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