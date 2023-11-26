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عربي-دولي

هل سيتم تمديد الهدنة في غزة؟ مسؤول مصري يعلن

Lebanon 24
26-11-2023 | 03:51
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كشف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن جهود مصر ستسفر عن أنباء سارة، اليوم الأحد، والتي تتعلق بإمكانية تمديد الهدنة في غزة لأيام إضافية.

وأكد رشوان أنه من المقرر إطلاق سراح 24 محتجزاً إسرائيلياً في اليومين المقبلين، إضافة إلى عدد جديد من حاملي الجنسيات الأجنبية الأخرى، وأن جهود مصر توجت بالإفراج عن 11 أجنبياً أمس الأول، و7  آخرين أمس السبت.
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وقال رشوان في تصريحات متلفزة بقناة "صدى البلد"، مساء أمس، إن "حركة حماس أعلنت استجابتها للمجهودات المصرية المقدرة، ووافقت على استئناف عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".

وأشار رشوان إلى استمرار دخول شاحنات المساعدات كما هو منصوص عليه في الاتفاق، وقال: "لا خلل في الأمر، سواء الـ 200 شاحنة مساعدات و7 شاحنات الوقود، ويجري توزيعها عن طريق أونروا لكل المناطق، بما فيها مدينة غزة والشمال".

إلى ذلك، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر تعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات بدون طيار في جنوب قطاع غزة، لضمان استمرار الهدنة المقررة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت القناة أن "إسرائيل ستنقل 100 شاحنة مساعدات أخرى بعضها إلى شمال قطاع غزة لمواصلة الاتفاق، وذلك بعد تعثر في المفاوضات، حيث نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية".

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