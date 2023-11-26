انقسام ديمقراطي حاد حول ترشح بايدن.. ودعوات للتوحد خلفه

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يطالب حلفاء الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الديمقراطيين بالتوحد خلفه والتوقف عن انتقاده علنًا.يأتي ذلك بعدما اقترح عدد من الديمقراطيين البارزين، بما في ذلك مسؤولون سابقون في إدارة باراك أوباما، أنه لا ينبغي لبايدن أن يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024.وكان كبير مستشاري الرئيس السابق أوباما، ديفيد أكسلرود، أبرز الديمقراطيين الذين تسببوا في ضجة عندما اقترح في وقت سابق من هذا الشهر أن يتنحى بايدن جانبا، محذرًا من أن الرئيس لديه "فرصة 50% للفوز في عام 2024".ويقول حلفاء بايدن إن الاقتتال الداخلي داخل الحزب الديمقراطي يضر بصورة الرئيس، ويجعل من الصعب عليه أن يحكم بشكل فعال. ويجادلون أيضًا بأنه من المهم إظهار الشعور بالوحدة في مواجهة الحزب الجمهوري.وقال ستيف إلمندورف، نائب مدير حملة جون كيري الرئاسية لعام 2004، إن هناك تحديات واضحة في حملة إعادة انتخاب بايدن لكن شكوى الديمقراطيين العلنية لا تساعد. وتابع "أنا لا أحب كل ما يفعلونه ومن الواضح أنهم بحاجة إلى تحسين الرسالة باستمرار ومعرفة ما ينجح، وهناك تحديات تواجه مجموعات مختلفة من الناخبين وعليهم اكتشاف تلك التحديات. لكنني لا أعتقد أنه من المفيد كحزب أن يتجول الناس علنًا وينتقدون بايدن".وتأتي الدعوات للوحدة في الوقت الذي يواجه فيه بايدن عددًا من التحديات، بما في ذلك انخفاض معدلات الموافقة على أدائه في معظم استطلاعات الرأي، وارتفاع التضخم، والحرب المستمرة في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط. ويعتقد بعض الديمقراطيين أن بايدن ليس مؤهلاً لوظيفة الرئيس، بينما يرى آخرون أنه أكبر من أن يترشح لإعادة انتخابه.وعلى الرغم من الانتقادات، فإن حلفاء بايدن مازالوا يعتقدون أن بإمكانه الفوز بإعادة انتخابه إذا احتشد الديمقراطيون حوله. ويشيرون إلى حقيقة أن بايدن حقق عددًا من الإنجازات في رصيده، بما في ذلك تمرير خطة الإنقاذ الأميركية ومشروع قانون البنية التحتية. ويجادلون أيضًا بأن بايدن مرشح قوي يمكنه هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات العامة كما حدث في 2020.واعترفت مديرة حملة بايدن، جولي شافيز رودريغيز، بأن الانتخابات العامة ستكون "متقاربة جدًا" حيث يميل مساعدو بايدن إلى الهجوم على ترامب، ويكثفون الهجوم من خلال نشر مذكرات يومية تحدد ما ستعنيه الولاية الثانية لقضايا مثل الاقتصاد والإجهاض والهجرة لقد كرروا أيضًا الفكرة التي يروج لها بايدن غالبًا: إنه المرشح الوحيد الذي يمكنه التغلب على ترامب.وهناك أيضًا مسألة مهمة جدًا للديمقراطيين أنه إذا تنحى بايدن، فمن الذي يمكن أن يحل محله وقادرا على هزيمة ترامب؟قالت ميكا بريجنسكي على قناة "MSNBC": "لا يوجد شخص ما نعرف أن لديه 50% فرصة للفوز على ترامب لا يوجد سوى بايدن".(العربية)