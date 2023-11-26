إسرائيل تضع شروطا لتمديد الهدنة.. "واحد مقابل ثلاثة"!

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أشار الجيش الإسرائيلي إلى شروط وآليات تمديد هدنة الأيام الأربعة في قطاع غزة، والتي تنتهي غدا الاثنين، على قاعدة واحد مقابل ثلاثة، للإفراج المتبادل عن المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية مؤقتا، بحسب ما نقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، لافتة إلى أن مصدر البيانات هو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس".وينص الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية أميركية، على الإفراج عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة لهذه الهدنة القابلة للتجديد، والتي بدأت الجمعة.وقبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، ضمّنت قائمة نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، أسماء 300 معتقل فلسطيني موجودين في سجون إسرائيلية، في إشارة إلى أن صفقة تبادل الأسرى قد تتجاوز 150 فلسطينيا.هذا وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن التوقعات تشير إلى أن عدد المحتجزين لدى حركة حماس ما زال أكثر من 200 شخص، حتى بعد الإفراج عن بعض الأسرى.يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة التايلاندية أن خمسة من مواطنيها الذين أطلقت حماس سراحهم في الأيام الأخيرة لم يظهروا على القوائم الأصلية للمخطوفين، على حد قول الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن التفسير المحتمل لذلك هو أن بعض العمال المخطوفين لا يحملون إقامة قانونية ولم تكن إسرائيل تعلم بوجودهم.ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في اليوم الثالث للهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بعد الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.(العربية)