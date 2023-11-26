وفد عربي رسمي يزور غزة لأول مرة منذ بدء الحرب (فيديو)

للمرة الأولى منذ بدء الحرب في قطاع غزة، زارها وفد عربي رسمي، اليوم الاحد، يضم مسؤولين من قطر ومصر، بهدف تنسيق جهود عمليات الإغاثة خلال الهدنة الموقتة.

ووصلت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، للوقوف على الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، في أول زيارة رفيعة لمسؤول عربي منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول.

وجرت الزيارة برفقة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، كما جرى بحث التنسيق لإعداد وتوصيل مستلزمات الإغاثة والمساعدات القطرية للفلسطينيين في قطاع غزة، عبر الهلال الأحمر المصري.







وفي السياق، أوضحت وزارة الخارجية القطرية أن المساعدات تتضمن مستشفى ميدانيا ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني في الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.