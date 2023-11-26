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"حماس" تسلم إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الثالث من الهدنة

Lebanon 24
26-11-2023 | 06:30
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ذكرت صحيفة "واينت" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن حركة "حماس" سلمت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وأعلنت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم الأحد، لكن لم يتم تحديد العدد الدقيق.
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وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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