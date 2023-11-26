بينهم قائد لواء الشمال.. "حماس" تعلن استشهاد عدد من قادتها

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أعلنت "كتائب القسام"، يوم الأحد، استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في قطاع غزة بينهم قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور.وقالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام" إن "القادة الأربعة الذين قتلوا في معركة "طوفان الأقصى" هم أحمد الغندور، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام".وكان الغندور نجا من ثلاث محاولات اغتيال إسرائيلية يعود تاريخها إلى عام 2002، بحسب مؤسسة "مشروع مكافحة التطرف"، ومقرها واشنطن.