تحت عنوان: "نيويورك تايمز: وتيرة الموت بالقصف الإسرائيلي على غزة غير مسبوقة بالحروب"، جاء في موقع "الجزيرة":
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عدد النساء والأطفال الذين استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ في أقل من شهرين ضعف من قُتلوا في عامين بأوكرانيا.
وقالت في تقرير إن إسرائيل وصفت سقوط ضحايا في قطاع غزة بأنه "مؤسف" و "لا مفر منه" ويعد جزءا من الصراع، ضاربة مثالا بالخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة نفسها في العراق وسوريا.
وبعد تقييمها لطبيعة الصراعات السابقة والمقابلات التي أجرتها مع خبراء في مجالي الأسلحة وحصر الخسائر، وصفت الصحيفة الأميركية العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه مختلف.
ورغم أن أعداد القتلى في زمن الحرب لن تكون دقيقة أبدا، فإن الخبراء يقولون إنه حتى بقراءة متحفظة لأرقام الضحايا الواردة من غزة تظهر أن "وتيرة الموت" خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية ليس لها سوابق كثيرة في القرن الحالي.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الناس يُقتلون في غزة بمعدلات فاقت في سرعتها أكثر اللحظات دموية التي حدثت في هجمات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان.
وتعتقد الصحيفة أن من المستحيل إجراء مقارنات دقيقة لقتلى الحروب، لكن الخبراء في حصر ضحايا الحملة العسكرية في غزة فوجئوا بعدد من استشهدوا فيها -ومعظمهم من النساء والأطفال- والوتيرة السريعة التي حدث فيها ذلك.
ولا يقتصر الأمر على نطاق الضربات فحسب، إذ قالت إسرائيل إنها استهدفت أكثر من 15 ألف هدف قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار قصير في الأيام الأخيرة، بل يتعلق أيضا بنوعية الأسلحة المستخدمة نفسها.
وأعرب بعض الخبراء عن دهشتهم حيال استخدام إسرائيل "المفرط" لأسلحة كبيرة جدا في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، من بينها قنابل أميركية الصنع بوزن 2000 رطل، والتي يمكن أن تسوي برجا سكنيا بالأرض، وفق تقرير الصحيفة.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مارك غارلاسكو، المستشار العسكري في منظمة باكس الهولندية للسلام ومحلل المعلومات الاستخباراتية السابق بوزارة الدفاع الأميركية، القول إن استخدام إسرائيل لتلك الأسلحة "يفوق أي شيء رأيته في حياتي".
وأوردت الصحيفة دليلا آخر على ذلك، ناقلة عن مسؤولين أميركيين اعتقادهم أن القنبلة الجوية التي درجت القوات الأميركية على استخدامها في ضرب معظم الأهداف في المناطق الحضرية في العراق وسوريا -لا سيما في الموصل والرقة على التوالي- بلغ وزنها 500 رطل.