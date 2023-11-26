وعود كاذبة.. إسرائيل تعهدت بالقضاء على حماس لكنها لم تنفذ ذلك

على عكس الوعود الإسرائيلية للمستوطنين بالقضاء على حماس منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول، فبعد فشل الاجتياح البري للقطاع، ودخول الهدنة وتبادل الأسرى، انتقد صحفيون إسرائيليون وعود قادتهم في القضاء على الحركة التي تعتبرها إسرائيل مصدر خطر على أمنها ومستوطنيها.

Advertisement

وفي مقالات متفرقة من الصحف الإسرائيلية شكك محللون إسرائيليون اليوم خلال عملية تبادل الأسرى، في الأقوال التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن "مصادر سياسية أو عسكرية رفيعة" حول الوعود بالقضاء على حركة حماس وإنهاء الحرب دون تفاوض.

ورأى المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن التأخير الذي حصل في تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، أمس، يقود إلى "ثلاث عِبر أولية". أولها، أن "حماس لا تزال قوية ميدانياً والسنوار يسيطر عليها. والأقوال حول انهيار حماس كانت مبكرة وعبرت عن أمنية أكثر من كونها رؤية رصينة للواقع".

وأضاف أن "قوة حماس مترجمة إلى قوة مساومة مقابل الوسطاء وإسرائيل، وطرح مطالب لا تشمل وسط وجنوب القطاع فقط، وإنما شماله أيضاً الذي يخضع بمعظمه لسيطرة إسرائيلية، وخلال أيام وقف إطلاق النار ستتعزز سيطرة حماس فيه".

والعبرة الثانية هي أن "الاتفاق ليس كاملا. وستظهر في الأيام القريبة المقبلة المزيد من الخلافات وخدع الابتزاز، التي ستتحول إلى دراما تشد الأعصاب على حساب المخطوفين. وانعدام الثقة الأساسي بين إسرائيل وحماس متوقع بالكامل. والمشكلة هي أنه لا توجد جهة وسيطة يثق فيها الجانبان بشكل مطلق أو ينصاعان لها".

والعبرة الثالثة هي أنه "من الصعب جداً على الحكومة الإسرائيلية أن توقف صفقة كهذه بعد أن التزمت حيالها. ومنذ أن يبدأ تنفيذها تتغلب قوة المشاعر على الخطاب العام.

ويرى بريناع أن أي توقف للهدنة سيفسر على أنه خيبة أمل، إحباط، فشل، وكافة المشاعر التي تحاذر الحكومة من الدخول إليها، وأضاف أن التهديد الذي تم استلاله أمس، بأنه إذا استمرت حماس بعرقلة عملية الإفراج فإن إسرائيل ستستأنف إطلاق النار، كان متسرعاً، أجوفاً، وخال من المضمون، وثمة حاجة إلى أكثر من ذلك كي يتم خرق خطوة دراماتيكية إلى هذه الدرجة، ومعقدة وتتعلق بحياة كثيرين".

من جانبه، حمّل المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، حماس مسؤولية تأخير الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، أمس، معتبراً أنه لا ينبغي أن يفاجئ أحداً، "فقد كان من الواضح مسبقاً أن زعيم الحركة، يحيى السنوار، سيحاول ممارسة حرب نفسية ضد إسرائيل، وينبغي أن يشكل أداء حماس أمس تحذيراً للمستقبل".

ووفقا لهرئيل، فإن "تنفيذ النبضة الثانية أمس بين النبضات الأربع في هذه المرحلة من الصفقة، بعيد جداً عن نهاية هذه القصة. ويبدو أنه لن يكون هنا ’إغلاق’ للحرب. فالكثيرون من المحررين عادوا من دون قسم من أفراد عائلتهم، الذين قُتلوا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، وكثيرون آخرون لا يزالون في الأسر، ولا توجد حالياً أي تسوية تضمن استمرار عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين واستمرار وقف إطلاق النار، إلى ما بعد الأيام الأربعة التي اتفق الجانبان بشأنها مسبقا".

وأشار إلى تعهد إسرائيل خلال المفاوضات حول صفقة التبادل بتمديد الهدنة ليوم آخر مقابل كل عشرة رهائن يتم الإفراج عنهم. ورجح أن حماس ستنفذ ذلك، "لكن لا يمكنها المماطلة إلى الأبد"، لافتا إلى "إلى وجود مجموعة كبيرة من الأسرى في غزة، "وعددهم أكثر من مئة، على ما يبدو، الذين يرجح أن حماس وفصائل فلسطينية أخرى سيحاولون احتجازهم كأوراق مساومة في صفقة أكبر في المستقبل".

وأضاف أنه "إلى جانب أمل حماس بتحقيق وقف إطلاق نار طويل، فإن نواياها واضحة، وهي تحرير نهائي لجميع المخطوفين والجثث التي اختطفت إلى غزة في يوم الهجوم، مقابل تحرير أكثر من 6000 أسير فلسطيني مسجونين في إسرائيل"، أي تبييض سجون الاحتلال.

ووصف هرئيل صفقة تبادل أسرى كهذه بأنها "ستكسر التابو الذي لم تقترب منه أي حكومة إسرائيلية في الماضي. ويصعب الآن معرفة ما إذا كانت خطوة كهذه ستحظى بتأييد جماهيري واسع، بالرغم من التعاطف الهائل مع معاناة عائلات المخطوفين".

ونوه فت الصحفي الإسرايلي إلى أن "صفقة تبادل الأسرى الحالية خرجت إلى حيز التنفيذ في أعقاب ضغط أميركي كبير. وأضاف أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وضع أمام إسرائيل "معضلة" بشأن استمرار الحرب. "فقد اعترف برغبة إسرائيل بالقضاء على نظام حماس، لكنه طلب منها تقليص قتل المدنيين. وفي الظروف الناشئة، ليس مؤكدا أن كلا جانبي هذه الجملة ينسجمان مع بعضهما".





