خرق للهدنة.. مسيّرة إسرائيلية تقصف مخيماً للاجئين بوسط غزة

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يوم جديد يشهده قطاع غزة، الأحد، في ظل هدنة مؤقتة وتبادل للأسرى والمحتجزين، وصدمة للسكان الذين لم ينزحوا وحاولوا العودة لتفقد منازلهم أو لجلب بعض احتياجاتهم.ومع دخول يومها الثالث، شهدت الهدنة خرقا من الجانب الإسرائيلي، حيث أفادت العربية بمقتل مزارع فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي لمخيم للاجئين وسط غزة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مزارعا قتل، وأصيب آخر برصاص القوات الإسرائيلية بوسط قطاع غزة في ثاني خرق اليوم الأحد للهدنة المعلنة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحافي، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مزارعَين أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وأضافت أن سبعة مواطنين أصيبوا في وقت سابق اليوم الأحد برصاص القوات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس في تل الهوا غرب مدينة غزة، وبمحيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.ويأتي هذان الحادثان خرقا لاتفاق الهدنة المعلنة لمدة أربعة أيام. (العربية)