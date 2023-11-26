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عربي-دولي

كم بلغت قيمة التبرعات الإيرانية للفلسطينيين؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 06:46
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أشار رئيس منظمة متطوعي الهلال الأحمر الإيراني وحيد سليمي، الى أن قيمة المساعدات النقدية التي قدمها الشعب الإيراني لفلسطين بلغت أكثر من ألف مليار ريال إيراني ما يعادل 23.6 مليون دولار.



وأضاف سليمي أنه في اليوم السابع والأربعين للحملة الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر التي تهدف لجمع المساعدات النقدية لأهالي غزة المظلومين، تم جمع مبلغ قدره أكثر من ألف مليار ريال إيراني (23.66 مليون دولار).
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