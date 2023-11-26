كم بلغت قيمة التبرعات الإيرانية للفلسطينيين؟

أشار رئيس منظمة متطوعي الهلال الأحمر الإيراني وحيد سليمي، الى أن قيمة المساعدات النقدية التي قدمها الشعب الإيراني لفلسطين بلغت أكثر من ألف مليار ريال إيراني ما يعادل 23.6 مليون دولار.







وأضاف سليمي أنه في اليوم السابع والأربعين للحملة الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر التي تهدف لجمع المساعدات النقدية لأهالي غزة المظلومين، تم جمع مبلغ قدره أكثر من ألف مليار ريال إيراني (23.66 مليون دولار).

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