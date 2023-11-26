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عربي-دولي

منطقة حرب خطيرة.. الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان غزة مجدداً

Lebanon 24
26-11-2023 | 07:07
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جدّد الجيش الإسرائيلي دعوته لسكان قطاع غزة "للانتقال من الشمال نحو الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية، باعتبار أن شمال القطاع منطقة حرب خطيرة".


وفي مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السكان بالانتقال نحو جنوب وادي غزة، وقال: "لا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع، وممنوع الدخول إلى البحر أو الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود مع إسرائيل".
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وشدد على أن الحرب لم تنته وأن الهدنة مؤقتة، وأن عليهم الانصياع للتعليمات حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن جنوب القطاع منطقة آمنة وملائمة للعيش، كما تدخل إليها المساعدات الإنسانية.
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