Advertisement

عربي-دولي

"إشارات إيجابية".. هذه آخر المعطيات بشأن تمديد هدنة غزة

Lebanon 24
26-11-2023 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1134558-638366061068161088.png
Doc-P-1134558-638366061068161088.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مصر تلقت "إشارات إيجابية" من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم أو يومين.


واعتبر المعلق الدبلوماسي أرييل كاهانا في مقال نشرته الصحيفة أن "حماس" تستطيع أن تمد وقف إطلاق النار لأيام وربما لأشهر، إذا ما أحرجت إسرائيل بإعلان إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في اليوم التالي لنهاية الهدنة"، مضيفاً أن "رفض ذلك سيكلف إسرائيل كثيرا".
Advertisement


كما اشار إلى أن المداولات على تفاصيل الصفقة تنقسم إلى قسمين، التهدئة نفسها ومسار العودة إلى الحرب، مرجحا أن تكون هذه الأخيرة هي الأصعب.



من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، في بيان، الى أن القاهرة تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه "الإفراج عن مزيد من المعتقلين في غزة والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:36 | 2023-11-26
09:30 | 2023-11-26
09:00 | 2023-11-26
08:14 | 2023-11-26
08:05 | 2023-11-26
08:00 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24