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عربي-دولي
"إشارات إيجابية".. هذه آخر المعطيات بشأن تمديد هدنة غزة
Lebanon 24
26-11-2023
|
07:28
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ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مصر تلقت "إشارات إيجابية" من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم أو يومين.
واعتبر المعلق الدبلوماسي أرييل كاهانا في مقال نشرته الصحيفة أن "حماس" تستطيع أن تمد وقف إطلاق النار لأيام وربما لأشهر، إذا ما أحرجت إسرائيل بإعلان إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في اليوم التالي لنهاية الهدنة"، مضيفاً أن "رفض ذلك سيكلف إسرائيل كثيرا".
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كما اشار إلى أن المداولات على تفاصيل الصفقة تنقسم إلى قسمين، التهدئة نفسها ومسار العودة إلى الحرب، مرجحا أن تكون هذه الأخيرة هي الأصعب.
من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، في بيان، الى أن القاهرة تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه "الإفراج عن مزيد من المعتقلين في غزة والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
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