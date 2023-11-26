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عربي-دولي

اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين.. الحوثيون يحتجزون سفينة جديدة؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 08:14
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أعلنت شركة الأمن البحري "أمبراي" أن "جهات صعدت على متن ناقلة نفط مرتبطة بـ"إسرائيل" قبالة سواحل اليمن"، حسبما أفادت قناة "الميادين". 
 
من جهتها، ذكرت جريدة معاريف الإسرائيلية تداول أنباء عن "تعرّض سفينة مرتبطة بشركة "إسرائيلية" لهجوم شنه الحوثيون قبالة سواحل اليمن"، لتؤكد صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخبر مشيرة الى انّ شركة إمبري للأمن البحري تؤكد اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين قبالة سواحل اليمن. 
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وأكد مسؤول دفاعي أميركي، أن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لشركة "زودياك ماريتايم"، مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن اليوم الأحد.

وقالت شركة الأمن الخاصة "أمبري" إن المهاجمين استولوا على سفينة "سنترال بارك"، التي تشغلها شركة "زودياك ماريتايم"، في خليج عدن.

ووصفت شركة "زودياك" الهجوم بأنه "حادث قرصنة مشتبه به".

وقالت الشركة في بيان: “أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردا على متن السفينة التي يقودها قبطان تركي وعليها طاقم متعدد الجنسيات يتكون من المواطنين الروس والفيتناميين والبلغاريين والهنود والجورجيين والفلبينيين. والسفينة تنقل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك”.(روسيا اليوم) 
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