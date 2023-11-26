"هدية" لابنته.. ضابط إسرائيلي يفجّر مبنى بغزة! (فيديو)

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إنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لأحد ضباط الجيش الاسرائيلي وهو يهدي ابنته، بمناسبة عيد ميلادها، تفجيراً لأحد المباني في قطاع غزة.في المقطع المتداول، يقول الضابط الإسرائيلي: "أهدي ابنتي بمناسبة عيد ميلادها الثاني، هذا التفجير، إني اشتاق لها".بعد ذلك، يُظهر الفيديو انفجاراً كبيراً في أحد المباني السكنية في غزة.