مليون سجين منذ الاحتلال.. هل ستنجح حماس بتبييض السجون؟

في ظل عملية تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، يتوقع خبراء عسكريون ومحللون أن تؤدي العملية إلى صفقات أخرى لتبادل الأسرى، فهل ستنجح حماس بتبييض السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين.

Advertisement

وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة، فإن مليون فلسطيني، على الأقل، تم اعتقالهم منذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران عام 1967.

ويفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه منذ حرب يونيو 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600,000 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة أسبوع أو أكثر.

في المقابل، أفاد روري مكارثي، مراسل الغارديان في القدس، أن خُمس السكان قد سجنوا في وقت واحد منذ عام 1967. وفي الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6,700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولي للأطفال.

وفي السياق، رجّح الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى خلال حديثه لموقع الجزيرة أن "تزداد الضغوط الداخلية في إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو إذا نجحت صفقة التبادل الحالية، وسيطالب المجتمع الإسرائيلي بعقد صفقة أخرى للإفراج عن بقية المحتجزين لدى المقاومة، وعددهم يتراوح بين 190 و200، باعتبار أن الحديث حاليا هو عن 50 فقط".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية نفسها متخوفة مما سماه سيناريو تراكم الهدن الإنسانية وهدن تبادل الأسرى، باعتبار أن هذه الهدن ستزيد الضغوط الداخلية عليها وستؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وبالتالي تآكل الأهداف العسكرية التي وضعتها".

وأوضح أن "إسرائيل تريد في الوقت الحالي إتمام صفقات تتعلق بالمدنيين الإسرائيليين، ثم تأتي المرحلة الأصعب والخاصة بمحاولة التوصل إلى صفقة لتبادل العسكريين"، مشيرا إلى "أن إسرائيل تعلم أنه مقابل الإفراج عن هؤلاء، ستطالب حركة حماس بتبييض السجون الإسرائيلية والإفراج عن فلسطينيين ذوي أحكام عالية، وتوقع أن يبدأ النقاش الكبير والانقسام داخل إسرائيل".

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3160 فلسطينياً، من بينهم أسرى سابقون بحسب نادي الأسير الفلسطيني، ليصل عدد المعتقلين الكلي في السجون الإسرائيلية لأكثر من 8000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة ومعتقلة.





