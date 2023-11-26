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عربي-دولي

نجا من 3 محاولات اغتيال وأُعلن اليوم نبأ استشهاده.. من هو القائد الغندور؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 08:05
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أعلنت حركة حماس، اليوم، استشهاد أحد أهم قادتها العسكريين خلال الحرب مع إسرائيل، أحمد الغندور، من دون الإفصاح عن توقيت ومكان حدوث ذلك، أو حتى تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الغندور مسؤولا عن شمال غزة وعضواً في المجلس العسكري الأعلى لحماس، وهو أبرز قيادي معروف أنه قتل في الحرب.
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ويعتقد أن الغندور، 56 عاما، نجا من 3 محاولات إسرائيلية على الأقل لاغتياله، وساعد في التخطيط لهجوم عبر الحدود عام 2006 أدى لأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي ظل في الأسر لأكثر من 5 سنوات، حتى أفرجت "حماس" عنه في 2011 في صفقة تبادلية مع أكثر من ألف معتقل فلسطيني، بحسب مؤسسة "مشروع مكافحة التطرف"، ومقرها واشنطن.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، أدرجت الولايات المتحدة اسم الغندور عام 2017 على قائمة "الإرهاب" وفرضت عليه عقوبات اقتصادية.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه كان عضوا في مجلس شورى الحركة، متهمة إياه بالضلوع في "العديد من الهجمات الإرهابية"، بما فيها هجوم في العام 2006 على نقطة عسكرية إسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح أربعة.
 
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