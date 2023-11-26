مصر: هدنة غزة سارية دون عوائق في اليوم الثالث

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صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، بأن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر.وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد، والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها السبت، والعودة لتطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات في مصر.وتطبيقا لهذه البنود، فقد تسلمت السلطات المصرية الأحد قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليا، كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا، والمقرر تبادلهم بين الجانبين الأحد.وفي هذا السياق، واصلت مصر أيضا جهودها الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، والتي استمرّت طوال فترة العدوان على القطاع وتتواصل بشكل كثيف مع سريان الهدنة الإنسانية.وأوضح أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء السبت 25 نوفمبر، بلغ 2675 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 9621 طنا، وحجم المياه 7047 طنا، فضلا عن 82 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 1992 طنا، من المواد الإغاثية الأخرى.وأشار رشوان إلى أنه تم إدخال 788 طنا من الوقود حتى مساء السبت، وأن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة خلال هذه الفترة. (سكاي نيوز)