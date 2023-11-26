دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق وأنباء عن استهداف إسرائيلي للمطار

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أفادت وسائل اعلام عن دوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.وتحدثت مصادر محلية عن استهداف مطار دمشق الدولي بقصف إسرائيلي.وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي".ولفتت "الوطن" إلى أنه "تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية".