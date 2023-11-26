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14 قتيلاً وجريحين اثنين في حادث مروري بمحافظة المنيا بمصر

Lebanon 24
26-11-2023 | 10:30
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تسبب حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص عند الطريق الصحراوي الشرقي الذي يعبر محافظة المنيا، بوفاة 14 شخصاً وإصابة اثنين آخرين.
وتم نقل القتلى والجرحى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية "تل بني عمران" جنوب محافظة المنيا.
على الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخصاً وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس.
وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.



المصدر: رصد "لبنان 24"
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