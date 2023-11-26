مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم لمناقشة تمديد الهدنة في غزة

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن مجلس الحرب بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سينعقد مساء اليوم الأحد، لبحث إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.ويأتي هذا الاجتماع خلال اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، التي تمتد لأربعة أيام من يوم الجمعة الماضي وحتى يوم غد الاثنين.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا لدى "حماس" في قطاع غزة، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.وخلال يومي الجمعة والسبت، جرى إطلاق سراح 26 أسيرا إسرائيليا و18 محتجزا من حملة الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة، وفي المقابل أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 78 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من سجونها.ومن المتوقع أن يتم اليوم الأحد إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا، وفي المقابل سيتم الإفراج عن 39 طفلا فلسطينيا معتقلا في السجون الإسرائيلية.وفي اليوم الأخير من الهدنة، من المتوقع أن تطلق حركة "حماس" سراح 11 أسيرا إسرائيليا، ليصبح إجمالي المفرج عنهم 50 شخصا، وخلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي ستجري مناقشة تمديد فترة الهدنة مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما يتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة. (روسيا اليوم)