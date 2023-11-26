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عربي-دولي

قصف إسرائيلي يخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة

Lebanon 24
26-11-2023 | 11:34
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أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، بدوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق.
 
 
وأشارت إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتي المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.
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يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء السورية بخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة نتيجة استهداف إسرائيلي.

بدوره، أفاد المرصد السوري بسماع دوي انفجارين على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق.
 
كما أوضح مصدر في مطار دمشق الدولي في تصريحات صحافية، أن القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة.

من جهتها، قالت صحيفة "الوطن" السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي".

ولفتت "الوطن" إلى أنه "تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية". (العربية)
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