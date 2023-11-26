Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو من غزة: مستمرون حتى النصر

Lebanon 24
26-11-2023 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1134612-638366210525507985.jpg
Doc-P-1134612-638366210525507985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى داخل قطاع غزة، الأحد، في خطوة غير معلنة من قبل، متعهدا باستمرار الحرب هناك في اليوم الثالث من الهدنة مع حركة حماس.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر نتنياهو وهو يرتدي الخوذة العسكرية والسترة الواقية من الرصاص.
Advertisement

وذكرت أن نتنياهو أجرى جولة في قطاع غزة، دون أن تحدد أماكن بعينها، وتلقى إحاطات بشأن العمليات العسكرية وتحدث مع الضباط والجنود.

ورافق نتنياهو في هذه الجولة، أبرز مقربيه، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنيغبي.

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات قال فيها: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين جميعا".
وعن استئناف القتال بعد نهاية الهدنة الحالية غدا الاثنين، ذكر نتنياهو "مستمرة حتى النهاية وحتى النصر".

وأكد: "لدينا ثلاثة أهداف في هذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

وتأتي جولة نتنياهو في غزة بعد يوم واحد من وصول وزير دفاعه، يوآف غالانت، إلى القطاع الفقير والمحاصر عن طريق زورق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:10 | 2023-11-26
16:06 | 2023-11-26
16:00 | 2023-11-26
15:58 | 2023-11-26
15:19 | 2023-11-26
14:58 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24