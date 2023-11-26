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عربي-دولي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة "استئناف القتال" في غزة
Lebanon 24
26-11-2023
|
12:11
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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن اكتمال التقييم للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة مع حماس.
وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليف التقييم للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية.
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وأقر هاليف، وفق بيان للجيش الإسرائيلي،ـ الخطط العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة، وذلك بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية.
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