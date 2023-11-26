بايدن: عملية التبادل ناجحة ويجب أن تستمر

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن حماس أفرجت عن طفلة أميركية عمرها 4 أعوام"، متوقعاً بأن "تطلق حماس سراح مزيد من الأميركيين".

وأكد في مؤتمر صحفي أن عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر، وقال: تحدثت مع أمير قطر أمس (السبت)، وأدين له بشكر خاص، وسأستمر بالعمل معه ومع والرئيس المصري لضمان إخراج الرهائن كافة.

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وأضاف: "هدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، وأنا مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها".

ورأى أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، وهدفنا هو استمرار توقف القتال لما بعد غد".