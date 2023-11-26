Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء.. إسرائيل تفرج عن 39 أسيراً فلسطينياً من الأطفال فقط

Lebanon 24
26-11-2023 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1134629-638366241124617996.PNG
Doc-P-1134629-638366241124617996.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشمل الدفعة الثالثة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، 39 أسيرا فلسطينيا، وهم من الأطفال فقط، ولا تشمل نساءً مثل الدفعتين الأولى والثانية.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء 39 أسيرا فلسطينيا.
Advertisement

وقالت الهيئتان الفلسطينيتان إن الأسرى في هذه الدفعة من الأطفال فقط، في حين سلمت حركة حماس 13 محتجزا إسرائيليا، إلى الصليب الأحمر.

وتشمل صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، الإفراج عن 50 محتجزا لدى الأخيرة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا، هم كل النساء في السجون وأسرى أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وفي التالي أسماء الأسرى الفلسطينيين الأطفال مع أماكن سكناهم، ويتضح أن نحو نصفهم من مدينة القدس، ولا تضم القائمة سوى أسير واحد من قطاع غزة، وبقية من محافظات الضفة الغربية.

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس .
2- قسام إياد أحمد أعور / القدس .
3- محمد أحمد محمود أعور / القدس .
4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس .
5- خليل أحمد خليل أعور / القدس .
6- أمين محمد امين عباسي / القدس .
7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس .
8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس .
9- سمير سامر سمير بختان / القدس .
10- محمد عبوده حسن غيث / القدس .
11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس .
12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس .
13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس .
14- مالك مراد خالد بوجة / القدس .
15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس .
16- نشات باسم طالب دوابشة / القدس .
17- يوسف فواز فايز برقان / القدس .
18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس .
19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس .
20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس .
21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس .

22- محمود نمر عيد عطا / رام الله .
23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله .
24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله .
25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل .
26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول .
27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل .
28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم .
29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم .
30- موسى مهند موسى الوريدات / اريحا .
31- موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا .
32- اسامة نايف اسامه مرمش / نابلس .
33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم .
34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم .
35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم .
36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية .
37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين .
38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين .
39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:10 | 2023-11-26
16:06 | 2023-11-26
16:00 | 2023-11-26
15:58 | 2023-11-26
15:19 | 2023-11-26
14:58 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24