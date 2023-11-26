حماس تعلن استشهاد 4 من قادتها العسكريين.. إليكم من هم

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم الأحد، عن استشهاد أربعة من قادتها.



Advertisement ر

السنوار والغندور

وفي 25 تشرين الثاني، أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة إذا لم تطلق حركة حماس الفلسطينية سراح الدفعة الثانية من الأسرى بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وذلك حسب ما ذكرت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، نقلا عن مصدر في الجهاز الأمني. وجاء في بيان نشر عبر قناة كتائب "عز الدين القسام" الرسمية على "تليغرام": "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها، وهم القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والقائد وائل رجب، القائد رأفت سلمان، القائد أيمن صيام".السنوار والغندوروفي 25 تشرين الثاني، أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة إذا لم تطلق حركة حماس الفلسطينية سراح الدفعة الثانية من الأسرى بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وذلك حسب ما ذكرت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، نقلا عن مصدر في الجهاز الأمني.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام" عن تأخير تسليم الدفعة الثانية من الرهائن المحتجزين لديها لحين وفاء إسرائيل بالتزاماتها فيما يتعلق بدخول شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة، والالتزام باتفاق إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

إلى ذلك وفي آخر المستجدات، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر وصفته بالمطلع القول، إن إسرائيل تلقت قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية بدأت إبلاغ أسر المحتجزين المدرجة أسماؤهم على القائمة التي سلمتها قطر، الوسيط في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأكيدا بتلقي قائمة بأسماء المتوقع إطلاق سراحهم وإبلاغ ذويهم بتلك المعلومات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قائمة الدفعة الثالثة التي قدمتها حماس تضم 13 اسما، مشيرة إلى أن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أميركيين لدى حماس ضمن الدفعة الثالثة.

وكان ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عبّر عن أمل بلاده في تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى ما بعد الأربعة أيام المتفق عليها، وفق ما نقلته عنه شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية اليوم.

وقال الأنصاري: "ما نأمل فيه هو أن يسمح لنا الزخم الذي حققته عمليات إطلاق السراح خلال اليومين واتفاق الأربعة أيام هذا بتمديد الهدنة، ومن ثم الدخول في مناقشات أكثر جدية بشأن بقية الرهائن".

وأضاف أنه يواصل العمل مع مسؤولين كبار في قطر من أجل معالجة المخاوف من جانب طرفي الصراع فيما يتعلق بتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأطلقت حركة حماس، أمس، سراح 17 محتجزا، بينهم أربعة تايلانديين و13 إسرائيليا. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنهم نُقلوا إلى مستشفيات إسرائيلية، حيث سيتم لمّ شملهم بأسرهم.

وذكر الجيش أن المحتجزين غادروا نقطة التجمع الأولى في إسرائيل بعد أن خضعوا لتقييم طبي أولي.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا عند سجن عوفر العسكري غرب رام الله ومن معتقل المسكوبية في القدس ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.