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عربي-دولي

احتجاز ناقلة نفط في خليج عدن من قِبل مسلحين مجهولين.. مسؤول أميركي يُصرّح

Lebanon 24
26-11-2023 | 12:37
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قال مسؤول دفاعي أميركي إنه من المعتقد أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط "سنترال بارك" في خليج عدن، اليوم الأحد.
 
وتظهر بيانات (إل.إس.إي.جي) أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة "زودياك ماريتايم ليمتد" المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها في لندن.
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وأكد أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا الناقلة المرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن، الأحد.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "هناك مؤشرات إلى أن عددا غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة "أم في سنترال بارك" في خليج عدن في 26 تشرين الثاني"، مشيرا إلى أن "القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب"، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه.
يأتي هذا الحادث بعد احتجاز جماعة الحوثي سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي. كما هددت جماعة الحوثي باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.
وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد نشرت قبل أسبوع، مقطعا مصورا يظهر استخدام طائرة هليكوبتر في السيطرة على سفينة في البحر الأحمر.
 
وكانت الجماعة قد قالت إنها اقتادت سفينة إسرائيلية أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى الساحل، وأكدت أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون أهدافا مشروعة لها.
وكان المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، قد أكد أن عمليات الحوثيين تستهدف فقط السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها ضد إسرائيل حتى "يتوقف العدوان على قطاع غزة".
فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السفينة "هاجمها الحوثيون بتوجيهات إيرانية"، مشيرا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.
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