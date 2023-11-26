بالفيديو: حماس تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن الصليب الأحمر أبلغه بأنه استلم 14 إسرائيليا وثلاثة آخرين يحملون جنسيات أخرى كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تحتجزهم في غزة.



وأظهرت صور حصرية للجزيرة تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها في مدينة غزة شمالي القطاع.

المقاومة حماس في قلب غزة استعراض القوة pic.twitter.com/wQAxjavacs — حسين من الجنوب (@HaloEzrsil) November 26, 2023 Advertisement

وجرت عملية التسليم في اليوم الثالث من الهدنة التي تستمر أربعة أيام والتي سيتم بموجبها تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.



بدورها، قالت كتائب القسام في بيان لها إنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل، سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلنديين وآخر من روسيا.



كما أوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة اليوم الأحد بينهم 9 قصر و4 نساء ورجل". (الجزيرة)