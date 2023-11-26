هل وافقت حماس على تمديد الهدنة؟

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.



وقالت في بيانها إنها تسعى "لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".

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وكان مصدر قريب من الحركة قال في وقت سابق لفرانس برس: "إن حركة حماس ابلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام".



وأضاف "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين".





وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق عن أمله في أن تستمر هدنة الأيام الأربعة إلى "ما بعد غد" الاثنين. (سكاي نيوز)