خطر المجاعة يحاصر سكان غزة.. بعضهم يعيشون على وجبة واحدة يومياً

حذرت الأمم المتحدة من أن خطر الأمراض والمجاعة يحاصر سكان قطاع غزة، وما لا يقل عن مليون و700 ألف فلسطيني نازح داخل القطاع يواجهون خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية.



وعلى لسان الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن البيانات مقلقة ومخيفة من حدوث مجاعة في غزة. وأشار المنظري إلى أن المساعدات التي تدخل القطاع قليلة جدا ويجب فتح المعابر دون شروط.

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وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخلياً، حيث يُقيمُ ما يقرب من المليون نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

هذا الاكتظاظ، بالإضافة إلى سوء الظروف الصحية في الملاجئ، ساهم بانتشارِ الأمراضِ مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة.

ورصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة، و44 ألف حالة إسهالٍ في القطاع. وهذه الأرقام مرشحةٌ للارتفاع مع حلول موسم الشتاء.



ويُجبر ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب بعض النازحين من الرجال والصبية إلى البقاء في الخارج، أو في ساحات المدارس، أو في الشوارع. ما يُساهمُ أيضا بانتشار عدوى الأمراض بسبب انخفاض درجات الحرارة.



كما أن هناك تخوفا أمميا من خطر مجاعة واسعة النطاق وفجوة غذائية كبيرة. فبعضُ سكانِ القطاع يعيشون على وجبة واحدة فقط يومياً للبقاء على قيدِ الحياة.