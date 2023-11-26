في اتصال مع رئيس إيران.. أردوغان: سنواصل معاً لجعل وقف إطلاق النار المؤقت دائماً

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أهمية اتخاذ موقف مشترك ضد "الوحشية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، بحسب بيان للرئاسة التركية.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحسب البيان، مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير المشروعة على غزة وجهود المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والإجراءات المحتملة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.



وجاء في بيان الرئاسة التركية أنه "خلال المحادثة، تمت مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".



الرئيس أردوغان شدد على ضرورة أن يتخذ العالم الإسلامي موقفاً موحداً ضد "الفظائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، كما أشار إلى أن "إيران وتركيا ستواصلان العمل معاً لجعل وقف إطلاق النار المؤقت دائماً وتحقيق سلام دائم". (الحدث)