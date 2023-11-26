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عربي-دولي

بعد اتهامه بـ"معاداة السامية".. ماسك يزور إسرائيل في هذا الموعد

Lebanon 24
26-11-2023 | 15:19
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سيلتقي الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ في إسرائيل الاثنين، بحسب ما ذكرته "القناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية اليوم الأحد.
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يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر إسرائيلي لوكالة "رويترز" زيارة ماسك الذي يدير أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس.

وتتزامن زيارة ماسك مع هدنة مدتها أربعة أيام في الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة.

وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 أيللو وحثه على "تحقيق التوازن" بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.
 
ورد ماسك بالقول إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكرراً تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

وفي 15 تشرين الثاني، وافق ماسك على منشور على منصة إكس يزعم أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلاً إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم" كان يتحدث "الحقيقة الفعلية".

وأدان البيت الأبيض ما سماه "الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعاداة للسامية" التي "تتعارض مع قيمنا الأساسية كأميركيين".

وأوقفت شركات أميركية كبرى إعلاناتها مؤقتاً على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وقال ماسك إن منصة إكس يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه "حرية التعبير، وليس حرية الوصول". (الحدث)
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