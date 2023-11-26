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عربي-دولي
غداة هجوم واسع على كييف.. روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية
Lebanon 24
26-11-2023
|
16:06
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أعلنت روسيا الأحد إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق أربع مناطق روسية بينها موسكو، واعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متجّهين نحو أراضيها، غداة هجوم واسع بمسيّرات على مدينة كييف.
وأفادت السلطات الروسية بأن الهجمات بمسيّرات استهدفت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا ومناطق قريبة من موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الدفاع الجوي دمّر أربع طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مناطق بريانسك وسمولينسك وتولا".
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وأعلنت روسيا في وقت سابق الأحد إسقاط مسيّرات فوق منطقة موسكو. كذلك أكدت في بيان أن "الدفاع الجوي الروسي رصد ودمّر صاروخين أوكرانيين في الأجواء فوق المياه في منطقة بحر آزوف".
وتزامناً أفادت أوكرانيا الأحد بأنّ دفاعاتها الجوية أسقطت ثماني من أصل تسع مسيّرات فوق أراضي البلاد.
وتأتي الهجمات الأوكرانية نحو الأراضي الروسية غداة تعرّض كييف لما وصفته بأكبر هجوم بمسيّرات روسية منذ بدء الحرب في شباط 2022.
وكانت كييف أعلنت السبت أن موسكو أطلقت 75 مسيّرة على أوكرانيا، وُجِّه معظمها نحو العاصمة، أسقطت القوات الاوكرانية 71 منها.
أوقع هذا الهجوم خمسة جرحى بحسب الحصيلة التي أعلنتها السلطات الاوكرانية السبت وحرم عشرات المساكن والمباني من الكهرباء.
ومع اقتراب الشتاء، تستعد كييف لحملة قصف روسية مكثفة جديدة تستهدف البنى التحتية للطاقة وتتخوف من وضع مماثل لذلك الذي ساد في شتاء 2022 حين حرم ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي في أوج موسم الصقيع.
وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 400 بلدة في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية، على ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد.
وقال زيلينسكي في رسالته اليومية "يشهد جزء كبير من أراضي بلدنا ظروفًا جوية صعبة للغاية".
وحذّر نائب رئيس الإدارة الرئاسية أوليكسي كوليبا من أن الأحوال الجوية تزداد سوءً مع توقع هطول ثلوج كثيفة في مناطق كييف وتشرنيغيف وتشيركاسي وأوديسا.
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