بدء عملية الإجلاء الطبي الإماراتية الثالثة لأطفال غزة

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انطلقت فجر الإثنين عملية الإجلاء الطبي الثالثة التي تعمل عليها دولة الإمارات ضمن مبادرة علاج ألف طفل فلسطيني مصاب في مستشفيات الدولة.وتضم عملية الإجلاء الطبي الثالثة أيضا مبادرة علاج ألف حالة من مرضى السرطان من قطاع غزة داخل الإمارات.وستكون هذه القافلة هي الأكبر ضمن المراحل الثلاث.