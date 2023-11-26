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بدء عملية الإجلاء الطبي الإماراتية الثالثة لأطفال غزة

Lebanon 24
26-11-2023 | 17:00
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انطلقت فجر الإثنين عملية الإجلاء الطبي الثالثة التي تعمل عليها دولة الإمارات ضمن مبادرة علاج ألف طفل فلسطيني مصاب في مستشفيات الدولة.
وتضم عملية الإجلاء الطبي الثالثة أيضا مبادرة علاج ألف حالة من مرضى السرطان من قطاع غزة داخل الإمارات.
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وستكون هذه القافلة هي الأكبر ضمن المراحل الثلاث.
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