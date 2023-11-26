نتنياهو لبايدن: سنستأنف الحرب بكل قوّة على غزّة بعد انتهاء الهدنة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وأبلغه بـ«استئناف إسرائيل الحرب، بكل قوة، في غزة مع انتهاء الهدنة»، بحسب وكالة «رويترز».

وذكرت «رويترز» أن «نتنياهو أبدى ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة».

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