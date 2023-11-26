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عربي-دولي

"مدرسة أونلاين" مبادرة من شاب مصري لتعليم الطلاب الفلسطينيين

Lebanon 24
26-11-2023 | 18:39
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بعد إعلانها الحرب على قطاع غزة، بدأت البنية التحتية بالانهيار، واحتمى الكبار والصغار في المستشفيات والمدارس، وتوقف النظام التعليمي عن العمل، الأمر الذي حرّك الشاب المصري تامر أنور لتقديم يد العون للمحاصرين في القطاع من خلال إعلانه عن "مدرسة أونلاين" للطلاب الفلسطينيين.
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تعتمد فكرة تامر على شرح المنهج الفلسطيني بالكامل في فيديوهات يتم إعدادها من قِبل أساتذة متخصصين في كافة المواد التعليمية ولجميع السنوات بداية من الصف الأول وحتى الثانوي، على أن يتم تقديمها إليهم بالمجان وبأفضل صورة، لكي يتمكنوا من مشاهدتها بعد انتهاء الحرب وفي وقت الهدنة، للتسهيل عليهم.
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قال أنور: "الوضع كان صعبا، غياب تام للخدمات من كهرباء ومياه وإنترنت، وحتى البنية التحتية من مدارس أصبحت تعاني بشدة، وسيتطلب إعمارها وقتا طويلا، لذلك عملت على تقديم هذه المدرسة لتكون واحدة من الحلول الذكية التي تساعد الطلاب الفلسطينيين على العودة للنظام التعليمي سريعا".
وأضاف أنور أنه سعى في بداية تنفيذ فكرته لجذب عدد من المدرسين الأكفاء لكي يساعدوه في تقديم المحتوى عن طريق التطوّع، منوها: "تقدم إلينا أكثر من ألف مُدرس من مختلف محافظات الجمهورية، كلهم أرادوا تقديم خدمة للطالب الفلسطيني، ولكن عددا قليلا منهم من كان متمكنا في التعامل مع الكاميرا والأدوات التقنية المتطورة".
وتابع مؤسس "مدرسة أونلاين" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: قمنا ببحث مكثف للحصول على المنهج الفلسطيني التعليمي في كافة السنوات. قدمنا منحة تعليمية مجانية للمدرسين لكي نعلمهم طرق التدريس عن بعد، وبالتالي يتعلموا ويقومون بالتطبيق على المناهج الفلسطينية، فتكون الاستفادة لهم وللطالب. هناك عدد من الأكاديميين الفلسطينيين ومن أكثر من دولة عربية، شاهدوا المواد التي يتم تقديمها وأثنوا على جودتها. نتمنى أن ترى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تلك المناهج المقدمة من طرفنا وتقوم بالإشراف عليها، وتكون هي الجهة المنوط بها إجراء الامتحانات في النهاية للطلاب.
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