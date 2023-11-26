Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين إعلان حرب

Lebanon 24
26-11-2023 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1134727-638366637172922661.jpg
Doc-P-1134727-638366637172922661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، امس، إن "أي نمط من التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن سيشكل خرقا لاتفاقية السلام بين بلاده وإسرائيل، محذرا من أن ذلك سيعيدنا إلى حالة اللاسلم".

 

وأضاف الخصاونة في مقابلة مع تلفزيون «المملكة» الأردني: وهذا أمر يشكل خطا أحمر لن نقبل ولن نرضى به وسننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام وبوصفه يعيدنا إلى حالة اللاسلام وبوصفه إعلانا للحرب علينا.

 

وأكد الخصاونة أن "أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية ولا يمكن القفز عنه". (الشرق الأوسط)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:19 | 2023-11-27
01:18 | 2023-11-27
01:15 | 2023-11-27
01:02 | 2023-11-27
00:56 | 2023-11-27
00:50 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24