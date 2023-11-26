رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين إعلان حرب

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، امس، إن "أي نمط من التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن سيشكل خرقا لاتفاقية السلام بين بلاده وإسرائيل، محذرا من أن ذلك سيعيدنا إلى حالة اللاسلم".

وأضاف الخصاونة في مقابلة مع تلفزيون «المملكة» الأردني: وهذا أمر يشكل خطا أحمر لن نقبل ولن نرضى به وسننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام وبوصفه يعيدنا إلى حالة اللاسلام وبوصفه إعلانا للحرب علينا.

وأكد الخصاونة أن "أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية ولا يمكن القفز عنه". (الشرق الأوسط)