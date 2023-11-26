بايدن لن يحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي.. اليكم السبب

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قال مسؤول أميركي، الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يحضر اجتماعا لزعماء العالم يركز على تغير المناخ في دبي هذا الأسبوع.وذكرت رويترز الشهر الماضي أن من غير المرجح أن يحضر بايدن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروف باسم كوب28، والذي يبدأ يوم الخميس، إذ يوازن بين متطلبات حرب في الشرق الأوسط وحملة رئاسية من المتوقع أن تشتد في يناير المقبل.ووفقا لجدول أعمال الرئيس ليوم الخميس الذي أصدره البيت الأبيض فإنه سيعقد اجتماعا مع جواو مانويل جونسالفيس لورنسو رئيس جمهورية أنجولا وسيحضر إضاءة الشجرة الوطنية.وتخطط عشرات الدول للضغط من أجل التوصل إلى أول اتفاق في العالم للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قمة دبي.وحضر بايدن قمتين لمؤتمر الدول الأطراف منذ تنصيبه في عام 2021.