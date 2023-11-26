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عربي-دولي
مُسنة وضعها خطير.. إسرائيل تكشف حالة رهينة أفرج عنها الأحد
Lebanon 24
26-11-2023
|
23:33
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بعد الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى، أعلن مدير مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع أمس الأحد أن وضع الرهينة المسنّة التي أفرج عنها من قطاع غزة ونقلت إلى المستشفى هي في وضع حرج وأن هناك خطرا يهدّد حياتها.
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وقال الدكتور شلومي كوديش مدير مستشفى سوروكا الطبي للصحافيين إن "إلما أبراهام (84 عاما) الرهينة التي أطلق سراحها ووصلت إلينا، هي لسوء الحظ في حالة خطر صحي يهدّد حياتها".
وأضاف "وصلت أبراهام إلى المستشفى في حالة بدنيّة سيئة وخطيرة، وهي تتلقّى العلاج في قسم الطوارئ"، موضحا أنها في "حال حرجة بعد إهمال خطير خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء احتجازها لدى حماس"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأُعلِن مساء أمس الأحد وصول 13 رهينة إلى إسرائيل في إطار اتّفاق الهدنة الموقّتة مع حركة حماس، ضمنهم أبراهام التي نُقلت مباشرة إلى مستشفى سوروكا بمروحية.
وتابع كوديش "ستُنقل أبراهام إلى وحدة العناية الفائقة حيث ستُواصل تلقّي علاج ملائم، إلى أن يتحسّن حالها ويستقرّ وضعها. إنها امرأة مسنّة لم تُعالج على ما يبدو بالطريقة المناسبة، وهذا مروّع".
وشدّد على "الحاجة الآن إلى رعاية المرضى المسنّين من الذين كانوا محتجزين في أنفاق تحت الأرض لمدة 7 أسابيع وسط إهمال طبّي تام وتجاهل لرعايتهم".
ومن بين الرهائن الـ13 الذين أطلِقوا أمس الأحد، نساء وأطفال إسرائيليّون ورجل يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية وثلاثة مواطنين تايلانديين، وفق بيانات أصدرتها حكومات مختلفة معنية.(سكاي نيوز)
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