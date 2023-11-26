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عربي-دولي

بعد إطلاق حماس سراحهم..تقرير يكشف الحالة الصحية لرهائن تايلاند

Lebanon 24
26-11-2023 | 23:37
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كتب رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين على موقع إكس، الإثنين، أن الرهائن التايلانديين الثلاث الذين أطلقت حركة حماس سراحهم من قطاع غزة في صحة جيدة.

وأضاف "أنا مسرور"، مشيرا إلى أن ثلاثتهم في صحة جيدة ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.
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وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان أنه تم حتى الآن إطلاق سراح 17 من الرهائن التايلانديين، الذين كانوا ضمن من اختطفتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مضيفة أنه سيجري إعادتهم إلى تايلاند في أقرب وقت ممكن.


وورد في البيان: "بالنسبة للخمس عشرة رهينة الباقين تواصل الحكومة الملكية التايلاندية بذل كافة الجهود لإطلاق سراحهم بأمان في أقرب فرصة ممكنة".
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