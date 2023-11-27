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عربي-دولي

البحرية الأمريكية تؤكد أن ناقلة "سنترال بارك" آمنة بعد احتجازها بخليج عدن

Lebanon 24
27-11-2023 | 00:00
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قال مسؤولان أميركيان يوم امس، إن "سفينة تابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك وتأكدت من أنها آمنة وحرة".

 

وأضاف أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "السفينة ماسون ساعدت في ضمان سلامة الناقلة".

 

وكان مسلحون مجهولون احتجزوا في وقت سابق من يوم امس، ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن. 

 

وبدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر متطابقة بأن مهاجمين سيطروا على سفينة تبين أنها ناقلة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن، جنوبي اليمن.

 
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وأضافت أن المسلحين سيطروا على سفينة اسمها "سنترال باراك"، تديرها شركة Zodiac Maritime الدولية لإدارة السفن، وذلك وفقا ثلاثة مصادر من بينها الشركة المالكة نفسها.

 

لكن الشركة وصفت ما حدث للسفينة بأنها "حادثة قرصنة مشتبه فيها".

 

وقالت الشركة في بيان لها إن أولويتها الآن هي سلامة 22 شخصا هم أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة.

(وكالات)
 
 
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