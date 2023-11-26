هدنة غزة في يومها الأخير.. حديث عن امكانية تمديدها واطلاق المزيد من الأسرى

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أتمت إسرائيل وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين، في حين تواصلت المساعي الدولية لتمديد الهدنة المؤقتة التي تنتهي اليوم الاثنين.وأكدت كتائب القسام تسليم 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين ومحتجز روسي إلى الصليب الأحمر، ضمن المرحلة الثالثة للتبادل. وبعد ساعات من إطلاق القسام دفعة ثالثة من المحتجزين، أعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا جميعهم أطفال.قالت حركة حماس، مساء الأحد، إنها تسعى لتمديد الهدنة في قطاع غزة من خلال البحث "الجاد" لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين وفق بنود اتفاق الهدنة الإنسانية مع إسرائيل.ومن المقرر أن تنتهي "الهدنة الإنسانية"، التي تم التوصل إليها بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية-قطرية، صباح الثلاثاء المقبل.وقد نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حركة حماس، الأحد، موافقة الأخيرة على تمديد الهدنة مع إسرائيل "بين يومين وأربعة أيام".وقال المصدر إن "حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام".وأضاف "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 و40 من الأسرى الإسرائيليين".في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، خلال اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر ومصر.يأتي هذا بينما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، عن أمله في أن تستمر هدنة الأيام الأربعة التي تم الاتفاق في شأنها بين حماس وإسرائيل إلى "ما بعد غد" الاثنين، موعد انتهائها.وقال الرئيس الأميركي في خطاب في ماساشوستس تطرق فيه إلى الإفراج عن طفلة أميركية كانت محتجزة في غزة، إن "هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن أسرى آخرين ومزيداً من المساعدة الإنسانية" يتم إيصالها إلى قطاع غزة.وقد أعلنت الولايات المتحدة عن إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منوهةً بأن القرار النهائي يبقى بيد حركة حماس.ورد مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، جيك سوليفان، على سؤال صحافي حول هذا الموضوع بالقول: "هناك بالتأكيد مثل هذا الاحتمال".نقلت شبكة "سي.إن.إن" CNN الأميركية، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، اتهامه حركة حماس الفلسطينية بخرق بنود الهدنة بين الجانبين لإطلاقها سراح مراهقة وإبقاء والدتها محتجزة.وقال كونريكوس إن حماس ادّعت عدم معرفتها بمكان الأم، بينما أبلغت الابنة الجيش بأنها ووالدتها كانتا معا حتى قبل يومين من إطلاق سراحها، متهما حماس بأنها تريد استخدام كل إسرائيلي بحوزتها "لممارسة ضغط سياسي"، على حد تعبيره.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه "مؤشرات" على أن حماس كانت تنقل المحتجزين خلال فترة الهدنة.